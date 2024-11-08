Ankara'da Spor Salonunda İşlenen Cinayetle İlgili Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara Çankaya'da Spor Salonu Cinayeti

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir spor salonu işletmecisi olan Fatih Oral'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri medyaya yansıdı.

Kamera Görüntüleri Olayın Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı

12 Haziran'da Çankaya'nın Dikmen semtindeki spor salonuna kask takmış bir kişi girdi. O kişinin Fatih S. olduğu belirlendi. Görüntülerde, elinde iki tabanca olan Fatih S'nin, işletme sahibi Fatih Oral'a ateş açtığı anlık görüntüler yer almakta.

Olay anında Fatih Oral'ın 3 yaşındaki oğlunun da yanında bulunması ise dikkat çeken bir detaydır.

Avukattan Açıklama

Fatih Oral'ın avukatı Sait Bingöl, basına verdiği demeçte, saldırganın ifadelerinin güvenlik görüntüleriyle çeliştiğini vurguladı. Saldırganın olay yerine "konuşmak" için gittiğini öne sürdüğünü belirten Bingöl, şunları söyledi:

"Görüntüler açık ve net. Bu vahşi bir cinayet. Sanık, hiçbir tereddüt göstermeden ateş etti ve ateş sayısı dikkate alındığında bu eylemin affedilemeyeceği ortada. En ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz."

Bu olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, hukuk süreçlerinin ilerleyişi merakla takip ediliyor.