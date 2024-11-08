DOLAR
34,37 -0,41%
EURO
36,98 0,33%
ALTIN
2.987,6 -0,44%
BITCOIN
2.613.838,81 0,53%

Ankara'da Spor Salonunda İşlenen Cinayetle İlgili Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çankaya'daki cinayetle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri, olayın detaylarını gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:35
Ankara'da Spor Salonunda İşlenen Cinayetle İlgili Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara Çankaya'da Spor Salonu Cinayeti

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir spor salonu işletmecisi olan Fatih Oral'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri medyaya yansıdı.

Kamera Görüntüleri Olayın Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı

12 Haziran'da Çankaya'nın Dikmen semtindeki spor salonuna kask takmış bir kişi girdi. O kişinin Fatih S. olduğu belirlendi. Görüntülerde, elinde iki tabanca olan Fatih S'nin, işletme sahibi Fatih Oral'a ateş açtığı anlık görüntüler yer almakta.

Olay anında Fatih Oral'ın 3 yaşındaki oğlunun da yanında bulunması ise dikkat çeken bir detaydır.

Avukattan Açıklama

Fatih Oral'ın avukatı Sait Bingöl, basına verdiği demeçte, saldırganın ifadelerinin güvenlik görüntüleriyle çeliştiğini vurguladı. Saldırganın olay yerine "konuşmak" için gittiğini öne sürdüğünü belirten Bingöl, şunları söyledi:

"Görüntüler açık ve net. Bu vahşi bir cinayet. Sanık, hiçbir tereddüt göstermeden ateş etti ve ateş sayısı dikkate alındığında bu eylemin affedilemeyeceği ortada. En ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz."

Bu olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, hukuk süreçlerinin ilerleyişi merakla takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Çocukların Ekran Süreleri Alarm Veriyor
2
Gazze'deki Hastanede Hayatlar Tehlikede
3
2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar
4
Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri
5
Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı
6
2025'te Su Krizi Kapıda: Uzmanlar Uyarıyor
7
Elazığ'da Deprem Alarmı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi