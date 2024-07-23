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Ankara'da Stajyer Öğrencinin Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Çubuk'ta bir inşaatta staj yapan genç öğrenci asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:26
Ankara'da Stajyer Öğrencinin Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Ankara'da Trajik Olay: Stajyer Öğrenci Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın altıncı katından asansör boşluğuna düşen 15 yaşındaki stajyer öğrenci A.K. hayatını kaybetti. Olay, Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.

Olayın Detayları

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi A.K., inşaatta staj yaparken asansör boşluğuna düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.K.'nin Hastaneye Yolu

A.K., ambulansa alınarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç öğrenci kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından yetkililer, olayla ilgili bir soruşturma başlatarak, sebebini ve sorumluları belirlemek için gerekli incelemeleri başlattı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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