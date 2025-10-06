Ankara'da Su Kesintileri: Hakan Han Özcan'dan ASKİ'ye Tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, başkentin birçok ilçesinde art arda yaşanan su kesintileri ve ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimi nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu belirtti.

Özcan'ın yazılı açıklaması

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın, son yılların en zorlu günlerini yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

"Başkentin birçok ilçesinde ardı ardına yaşanan su kesintileri vatandaşları mağdur ederken, ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimi tepki çekiyor. Belediyenin gönderdiği tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bidonlarını doldurmak için saatlerce bekliyor."

Mağduriyetin boyutu

Özcan, açıklamasında özellikle Mamak ilçesinde 3 gündür musluklardan tek damla su akmayan mahallelerde hayatın durma noktasına geldiğini vurguladı.

"'Ulaşım sorunları tamamen çözülmüş bir Ankara' dediniz, ulaşım çöktü. Metro durdu, vatandaş yollarda kaldı. 'Çeşmelerinden pırıl pırıl içilebilir su akacak' dediniz, Ankara'mız susuz kaldı, çeşmelerden su değil, çamur aktı."

Belediyenin gönderdiği tankerlerin önünde oluşan uzun kuyruklar ve vatandaşların bidonlarını doldurmak için saatlerce beklemek zorunda kalması, açıklamada öne çıkan başlıca mağduriyet unsurları olarak kaydedildi.