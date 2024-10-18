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Ankara'da Suçlulara Geçit Yok: 1128 Kişi Yakalandı

Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1128 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:14
Ankara'da Suçlulara Geçit Yok: 1128 Kişi Yakalandı

Ankara'da Güvenlik Operasyonları

Son bir hafta içerisinde, Ankara'da düzenlenen geniş çaplı operasyonlarla, çeşitli suçlardan aranan 1128 kişi yakalandı. Bu başarılı operasyonlar, başkentteki güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Valilik Açıklaması

İlgili valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, 11 - 17 Ekim tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, aranan şahıslar yakalandı.

Detaylı Yakalama Raporu

Operasyonlarda, halen hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 kişinin yanı sıra, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 38 kişi, 5 - 10 yıl arası hapis cezası alan 41 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 291 kişi ve ifadeye yönelik aranan 754 kişi de yakalandı.

Bu başarılı operasyonlar, Ankara'da asayişin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve halkın güvenliği için kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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