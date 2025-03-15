Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu

Sudanlılar Ankara'da İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Türkiye'de yaşayan Sudanlılar, Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, elçilik binaında yapıldı.

Büyükelçi Eltayeb, Dayanışmanın Önemini Vurguladı

Programa; Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim alan öğrenciler ve aileler katıldı. İftar programında, Sudan'a özgü yöresel yemeklerin yer aldığı ziyafet sunuldu.

Büyükelçi Eltayeb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudanlıları her ramazanda bir araya getirmek amacıyla geleneksel iftar programı düzenlediklerini belirtti. Ankara'daki Sudanlı topluluğu ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin katılım gösterdiğini ifade eden Eltayeb, bu tür etkinliklerin Sudanlıların dayanışmasını, birliğini ve kardeşliğini güçlendirdiğini dile getirdi.

Katılımcılardan İdris: "Hasretimizi Gideriyoruz"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde öğrenim gören El-Emin İdris, bu program için Çankırı'dan geldiğini söyledi. İdris, bu tür etkinliklerin gurbet ve aile özlemini dindirmek için oldukça faydalı olduğunu vurguladı.