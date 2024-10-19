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Ankara'da Suna Kan Keman Günleri Başladı

Suna Kan Keman Günleri, Ankara'da bir hafta sürecek konser serileriyle başladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 22:41
Ankara'da Suna Kan Keman Günleri Başladı

Ankara'da Sanat Dolu Bir Hafta: Suna Kan Keman Günleri

Suna Kan Keman Günleri, başkent Ankara'da, bir haftalık müzik şöleniyle sanatseverlerle buluştu. Bu etkinlik, Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Açılış Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Etkinliğin ilk konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı. Konser öncesinde söz alan ADK-DER Başkanı Arzu Sugüneş, bu yıl ilk kez düzenledikleri etkinlikte sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu ifade etti. Sugüneş, daha önce 2017 ve 2022 yıllarında düzenledikleri Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması ile birçok genç keman sanatçısına destek olduklarını vurguladı.

Sanatçının Mirası Yaşatılıyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay, Suna Kan'ı hayattayken tanımanın ve bu etkinliği yaşamanın kendisi için sevindirici olduğunu söyledi. Alpay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla yetişmiş olan Türk kadınlarının klasik müzik alanında sergiledikleri başarıları anarak, Suna Kan’ı sevgi ve özlemle andı.

Keyifli Performanslar

Konuşmaların ardından, ADK-DER Oda Orkestrası, şef Burak Tüzün yönetiminde W.A. Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müziği" eserini seslendirdi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı ise, Antonio Vivaldi'nin ünlü "Dört Mevsim" keman konçertosunu icra etti.

Suna Kan Keman Günleri, 26 Ekim'e kadar devam edecek.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara...

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genç keman sanatçısı Ece Namlı, Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

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