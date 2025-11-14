Ankara'da Suriye Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı — 10. Toplantı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığında, Suriye ile ilgili çalışmaların ele alındığı 10. Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 00:18
Ankara'da Suriye Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı — 10. Toplantı

Ankara'da Suriye Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığında, Suriye konusunda Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

10’uncu oturum Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi

Toplantı, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen 10’uncu oturum olarak yapıldı. Katılımcılar, Suriye ile ikili ilişkiler kapsamındaki çalışmaları ele aldı.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI NUH YILMAZ’IN BAŞKANLIĞINDA SURİYE KONUSUNDA KURUMLARARASI EŞGÜDÜM...

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI NUH YILMAZ’IN BAŞKANLIĞINDA SURİYE KONUSUNDA KURUMLARARASI EŞGÜDÜM GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI NUH YILMAZ’IN BAŞKANLIĞINDA SURİYE KONUSUNDA KURUMLARARASI EŞGÜDÜM...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Oğuzlar'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
2
AK Parti Eskişehir, 175. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı
3
Adanalı Çocukların 'Kardeşlik Sandığı' Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Takdim Edildi
4
Kağıthane'de Gürültü Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı — 19 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
5
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
6
Kassam Tugayları Gazze'de 2 İsrailli Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti
7
KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Tur Başladı: Oy Kullanma Süreci İlerliyor

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama