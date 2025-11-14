Ankara'da Suriye Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı — 10. Toplantı

Ankara'da Suriye Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığında, Suriye konusunda Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.
10’uncu oturum Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi
Toplantı, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen 10’uncu oturum olarak yapıldı. Katılımcılar, Suriye ile ikili ilişkiler kapsamındaki çalışmaları ele aldı.
