Ankara'da sürpriz görüşme: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile bir araya geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. İnce, CHP Genel Merkezi'ne vardığında CHP Sözcüsü Deniz Yücel onu karşıladı.

Ankara'da sürpriz görüşme: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile bir araya geldi
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CHP ile iş birliği yapmak için görüşmeler yürüten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İnce, 3 hafta önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ayrıntıları hakkında açıklama yapılmadı.

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CHP GENEL MERKEZ'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

CHP Genel Merkezi'ne saat 10.00'da gelen Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel tarafından karşılandı. İnce, daha sonra Özgür Özel ile basından uzak bir görüşme gerçekleştirmek için Genel Merkez'e geçti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile makamında bir araya gelen İnce, görüşmenin detaylarını paylaşmadı.

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EKREM İMAMOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Muharrem İnce, 3 hafta önce de Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.

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