Ankara'da Suya Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ABB Meclisinde Su Fiyatlarına Büyük Zam

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısında, su ve atık su bedeline yüzde 30,2 oranında zam kararı aldı. Artışla birlikte yeni su fiyatı 35 lira olarak belirlendi.

Toplantının Detayları

Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşim tutanakları ve önergeler okunarak oy çokluğuyla onaylandı.

Parti Temsilcilerinin Görüşleri

Su fiyatları gündeme gelince, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, su tasarrufunun desteklenmesi gerektiğini ancak yalnızca fiyat artışının yeterli olmadığını vurguladı. Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmişteki eleştirilerine atıfta bulunarak, bugüne kadar yüksek su fiyatlarından şikayet eden Yavaş’ın şimdi fiyatları artırmasını eleştirdi.

Yalçın, yapılan zam ile ABB'nin ülke genelinde en yüksek su fiyatını uygulayan belediyelerden biri haline geldiğine dikkat çekti. “Şişirilmiş konser fiyatlarıyla belli şirketlere daha fazla para aktarın diye suya 10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise su fiyat artışlarının yalnızca su ile sınırlı kalmadığını, doğalgaz, elektrik ve benzin fiyatlarının da arttığını dile getirdi.

Sosyal Hizmetler ve İndirimler

Toplantı sonucunda alınan kararla, sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar su kullanımlarında 1 metreküp suyun fiyatı 1 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Ayrıca, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencileri yüzde 50 oranında indirimden yararlanacak.

Yeni su tarifeleri, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.