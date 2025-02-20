Ankara'da Taksiciler, Sürücüyü Darbederek Hakim Karşısına Çıkıyor

Ankara'da Taksicilerin Darbe Davası Başlıyor

Ankara'da, uygulama üzerinden çağırdıkları araç sürücüsünü darbetme suçlamasıyla 4 taksi şoförü hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar Abdurrahman A, Murat A, Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında, gece vakti yağmaya teşebbüs, birden fazla kişiyle birlikte tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçları sebebiyle 22'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma Tarihi Belirlendi

Mahkeme, iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın ilk duruşmasının 28 Nisan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların 29 Ocak saat 02.30'da uygulama aracılığıyla Alper Özcan isimli sürücüyü çağırdığı, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra aracı Güvenpark yakınlarında durdurduğu öne sürülüyor. Şüphelilerin, Özcan'ı darbederken ve araçtan indirmeye çalışırken, park çevresinde bulunan diğer taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A'nın da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirme girişiminde bulunduğu iddiaları yer almakta.

Üstelik, eylemlerinin video kaydına alındığı da belirtiliyor. Söz konusu iddialar ışığında, sanıkların ceza alması durumunda ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya kalacakları düşünülüyor.