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Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Ankara Etimesgut'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:13
Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültürel ve doğal varlıkların korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheliler Belirlendi

Ekipler, Yeni Bağlıca Mahallesi'nde bulunan A.M.B. ve İ.G.'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Hızla harekete geçen jandarma, şüphelilerin aracını durdurdu.

Ele Geçirilen Tarihi Eserler

Yapılan araç aramasında, 10 milyon 900 bin lira piyasa değerinde Roma dönemine ait 2 bin 680 sikke ve 12 obje ele geçirildi. Bu önemli bulgu, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma da işlemleri devam etmektedir.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 10 milyon 900 bin lira piyasa değerinde Roma dönemine ait 2 bin 680 sikke ve 12 obje ele geçirildi.

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