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Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Mamak'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Yukarıda detaylar yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:19
Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Ankara'da Kaçak Tarihi Eserlere Yılmadan Mücadele

Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yurt dışına kaçırılmak istenen birçok tarihi eser ele geçirildi.

Ekiplerin Başarılı Çalışması

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası kaçakçılık faaliyetlerine yönelik dikkat çekici bir çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı tespitler sonucunda, bir kişinin ikametinin alt katında bulunan boş bir daireyi depo olarak kullandığı belirlendi.

Ele Geçirilen Tarihi Eserler

Düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait pek çok tarihi eser ele geçirildi. Bunlar arasında:

  • Osmanlı dönemine ait 33 sikke,
  • Selçuklu dönemine ait 7 sikke,
  • Roma dönemine ait 5 sikke,
  • Bizans dönemine ait 1 sikke,
  • Milattan önceki dönemlere ait 2 hayvan fosili,
  • Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 6 obje

Operasyon esnasında bir kişi gözaltına alındı ve ele geçirilen eserler, Etnografya Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Tarihi eserlerin korunması ve kültürel mirasın geleceğe taşınması adına bu tür operasyonların önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda...

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda Osmanlı dönemine ait 33 sikke, Selçuklu dönemine ait 7 sikke, Roma dönemine ait 5 sikke, Bizans dönemine ait sikke, milattan önceki dönemlere ait 2 hayvan fosili, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 6 obje ele geçirildi.

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