Ankara'da Tarihi Eser Operasyonu: Roma ve Bizans Dönemlerine Ait Eserler Ele Geçirildi

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Ankara'da gerçekleştirilen bir operasyonda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin kaçırılmasına dair ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Gölbaşı ve Haymana ilçelerinde kaçak kazı faaliyetleri tespit edildi.

Tarihi Eserler ve Yakalanan Şüpheli

Yapılan operasyonlarda, 290 adet sikke ve 50 tarihi obje ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.

Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne Teslim

Gözaltına alınan eserler, incelemelerin ardından Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Böylece, Roma ve Bizans dönemine ait değerli kültürel mirasların yurt dışına kaçırılmasının önüne geçilmiş oldu.