Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankara'da Tarihi Eser Operasyonu: Roma ve Bizans Dönemlerine Ait Eserler Ele Geçirildi

Ankara'da yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler yurt dışına kaçırılmadan ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:10
Ankara'da Tarihi Eser Operasyonu: Roma ve Bizans Dönemlerine Ait Eserler Ele Geçirildi

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Ankara'da gerçekleştirilen bir operasyonda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin kaçırılmasına dair ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Gölbaşı ve Haymana ilçelerinde kaçak kazı faaliyetleri tespit edildi.

Tarihi Eserler ve Yakalanan Şüpheli

Yapılan operasyonlarda, 290 adet sikke ve 50 tarihi obje ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.

Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne Teslim

Gözaltına alınan eserler, incelemelerin ardından Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Böylece, Roma ve Bizans dönemine ait değerli kültürel mirasların yurt dışına kaçırılmasının önüne geçilmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri