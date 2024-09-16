Ankara'da Tehlikeli Trafik İhlali: Sürücü Gözaltına Alındı

Ankara'da Trafik İhlali

Başkent Ankara'da, makas atıp trafiği tehlikeye atan bir sürücü, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntülerle birlikte yakalandı.

Gözaltı Süreci

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yayımlanan tehlikeli sürüş görüntüleri üzerine harekete geçti. Sürücünün aracını makaslayarak ve tehlikeli şerit değişiklikleri yaparak trafik güvenliğini ihlal ettiği bildirildi.

Durum Tespiti

Ekipler, aracı takibe aldı ve A.Y.A. isimli sürücüyü Eskişehir Yolu üzerindeki kontrol noktasında durdurdu. Gözaltına alınan sürücünün, daha önce aldığı 100 ceza puanı nedeniyle sürücü belgesinin 2 ay süreyle iptal edileceği öğrenildi. Ayrıca, A.Y.A.'nın psikoteknik değerlendirmenin ardından adli süreçten geçeceği belirtiliyor.

Adli İşlemler

Sürücü A.Y.A., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Trafik güvenliğinin sağlanması adına yapılan bu tür denetimler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.