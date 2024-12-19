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Ankara'da Terkedilmiş Araçta 105 Bin 560 Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 105 bin 560 sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:55
Ankara'da Terkedilmiş Araçta 105 Bin 560 Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Bin 560 Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, terk edilmiş bir araçta 105 bin 560 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli, olayın ardından tutuklandı.

Olayın Detayları

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Kızılcahamam Otoyolu çıkışından ilçeye yönelen bir otomobile müdahale etmek istedi.

Otomobil sürücüsü, “dur” ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonucunda, araç Atatürk Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir binanın otoparkında terk edilmiş halde bulundu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada büyük miktarda uyuşturucu buldu.

Şüphelilerin Tutuklanması

Olayın ardından şüpheli A.F. ve Z.O. taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde terk ettikleri araçta 105 bin 560 sentetik uyuşturucu ele...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde terk ettikleri araçta 105 bin 560 sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

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