Ankara'da Terör Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltında

50 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı soruşturmalar sonucu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. Yapılan açıklamada, Ankara merkezli olarak 19 ilde eş zamanlı operasyonların gerçekleştirileceği bildirildi.

FETÖ/PDY'nin Emniyet Yapılanması ve PKK/KCK Operasyonları

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalarda, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğüne sızmak amacıyla “mahrem imam” olarak görevlendirilen 35 kişinin gözaltına alınacağı belirtildi. Bu kişilerden 7'sinin hâlâ kamu görevinde aktif olarak çalıştığı tespit edildi.

Ayrıca, PKK/KCK yapılanması ile ilgili olarak da, sözde “Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM)” içerisinde faaliyet gösteren 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı ifade edildi. Bu kişilerin örgütsel görevlerine dair tanık beyanları ve HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunuldu.

Yakalanacak 50 kişinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi için gerekli işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla yürütülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.