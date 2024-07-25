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Ankara'da Tır Lastiği Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiği, 18 yaşındaki Rukiye Bera Eraslan'a çarparak ölümüne yol açtı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:55
Ankara'da Tır Lastiği Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trajik Kaza

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir tırın kopan lastiği nedeniyle meydana gelen talihsiz olayda bir genç hayatını kaybetti.

Kaza Anı

Olay, Samsun-Ankara güzergahında hareket eden bir tırın Şehit Cengizhan Kaplan Köprüsü'nden geçerken gerçekleşti. Tırın lastiği, bilinmeyen bir nedenle aniden koptu.

Yaralıya Müdahale

Kopan lastik, yaya olarak yürüyen Rukiye Bera Eraslan'a (18) çarptı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Eraslan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltı Süreci

Olay sonrası tırın sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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