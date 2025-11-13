Ankara'da TIR Şoförü Hasan Akçakaya (32) Araçta Ölü Bulundu
Olayın Detayları
Kahramanmaraş’tan Ankara’ya yük getiren tır şoförü Hasan Akçakaya (32), aracının içerisinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Akçakaya tırını Haymana'nın Çalış Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna park etti. Aracın uzun süre hareket etmemesi üzerine şirket yetkilileri durumdan şüphelenerek takip sisteminden konum bilgisine ulaştı.
Şirket yetkililerinin bildirmesiyle aracın konumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akçakaya'yı tırın kabininde hareketsiz halde buldu.
Sahadaki sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Akçakaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirilen Akçakaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morgu'na kaldırıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, cenaze otopsinin ardından Türkoğlu ilçesi, Kılılı Mahallesi'ne götürülerek defnedilecek.
ÖLÜ BULUNAN TIR ŞOFÖRÜ HASAN AKÇAKAYA