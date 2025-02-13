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Ankara'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

Ankara'da toplu ulaşım ücretleri 16 Şubat itibarıyla artış gösterdi, tam bilet 26 lira, öğrenci biletleri ise 13 lira oldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:15
Ankara'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

Başkent'te Ulaşım Ücretleri Artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karar doğrultusunda, 16 Şubat itibarıyla toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, tam bilet fiyatı 26 lira, öğrenci biletinin ise 13 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, toplu taşıma giderlerindeki artışın enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki yükselişle ilişkilendirildiği ifade edildi. 16 Şubat'tan itibaren uygulamaya koyulan bu yeni fiyatların, özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucu belirlendiği bildirildi.

Asgari Ücret Destek Paketi

Ayrıca, asgari ücretle geçinen ve ABB'den destek alan vatandaşlar için yeni bir uygulamanın başlatıldığı belirtildi. "Asgari Ücret Destek Paketi" çerçevesinde destek alan vatandaşların otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacak; sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine ise aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edilecek.

Öğrenci dostu tarifenin korunduğu, aylık sınırsız öğrenci abonman ücretinin 300 lira yerine 350 lira olarak belirlendiği açıklandı. Ayrıca, ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacağı duyuruldu.

Yeni Fiyatlar Nasıl Olacak?

Yeni tarifede tam bilet aktarma ücreti 12,5 lira, öğrenci bilet aktarması ise 8 lira olarak belirlenirken, öğretmen biletleri 15,5 liradan 19 liraya, aktarması ise 7,5 liradan 9,5 liraya yükseltildi. Tek biniş için kullanılan QR bilet fiyatı 24 liradan 31 liraya; kredi kartı ile biniş ücreti ise 25 liradan 31 liraya çıktı.

Son olarak, Esenboğa Havalimanı-AŞTİ arası sefer yapan EGO otobüsünün ücreti 75 liradan 100 liraya, metro ring aktarması ücreti ise 5 liradan 6,5 liraya çıkarıldı.

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