DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.131.022,99 0,4%

Ankara'da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Ankara'da inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 10 katlı bina tedbiren tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:53
Ankara'da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Ankara'nın Elmadağ İlçesinde Toprak Kayması Olayı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşen toprak kayması, inşaat alanındaki tedbirleri gündeme getirdi. İsmetpaşa Mahallesi Elçi Sokak üzerinde yürütülen genişletme çalışmaları sırasında, etkisini gösteren yağışlar toprak kaymasına yol açtı.

İnşaat Alanında Meydana Gelen Kayma

Bölgedeki inşaat alanının üst kısmında bulunan 10 katlı bina dolgu toprağının kayması sonucu güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Alınan önlemler kapsamında, binanın tamamen boşaltılması kararlaştırıldı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Olayın ardından, bölgede ekiplerin çalışmaları hızla devam etmektedir. Yetkililer, bu süreçte gerekli önlemleri alarak hem yapının güvenliğini sağlamayı hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini temin etmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 455 Hafız İçin Büyülü İcazet Töreni
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi Yoluna Dönüş Forumunda Kayyumlara Karşı Çıkacaklarını Açıkladı
3
İsrail Hava Saldırısında 2'si Çocuk 13 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Tokat'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı ve Sis Etkisi
5
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
6
Tekirdağ'da Hemşire Begüm Tonguz'un Gizemli Ölümü
7
Ankara'da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!