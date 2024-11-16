Ankara'da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Ankara'nın Elmadağ İlçesinde Toprak Kayması Olayı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşen toprak kayması, inşaat alanındaki tedbirleri gündeme getirdi. İsmetpaşa Mahallesi Elçi Sokak üzerinde yürütülen genişletme çalışmaları sırasında, etkisini gösteren yağışlar toprak kaymasına yol açtı.

İnşaat Alanında Meydana Gelen Kayma

Bölgedeki inşaat alanının üst kısmında bulunan 10 katlı bina dolgu toprağının kayması sonucu güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Alınan önlemler kapsamında, binanın tamamen boşaltılması kararlaştırıldı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Olayın ardından, bölgede ekiplerin çalışmaları hızla devam etmektedir. Yetkililer, bu süreçte gerekli önlemleri alarak hem yapının güvenliğini sağlamayı hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini temin etmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.