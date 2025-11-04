Ankara'da Toprak Kayması: Beypazarı Adaören Yolu Kapatıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Adaören Mahallesi giriş yolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beypazarı merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Adaören Mahallesi giriş yolunda çıkan kaynak suyu, yol yüzeyinde kaymaya neden oldu. Oluşan deformasyon nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı ve güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri yolu geçici olarak trafiğe kapatarak, çevre güvenliğini sağladı. Mahalle sakinleri ise evlerine ulaşmak için alternatif güzergâhları kullanmak zorunda kaldı.

Muhtarın Açıklaması

Yusuf Ok, olayla ilgili yaptığı açıklamada: "Mahallemizin girişinde yolun üstünde su çıktı. Çıkan su ile mahalle girişindeki yola toprak kaydı. Beypazarı jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Kırsal alanda çıkan suyu mahalle muhtarlığı olarak analiz yaptıracağız. Çıkan suyun değerli bir su olduğu kanısındayız" dedi.

Yetkililer, bölgedeki incelemelerin ve gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara yetkililerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

