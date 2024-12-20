Ankara'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trajik Trafik Kazası

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, kazanın gerçekleştiği yer Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkisi olarak belirlendi. Olay, 06 EYF 194 plakalı otomobilin orta refüje çarpmasıyla başladı.

Kazada, aracın içindeki T.D. ve A.E., araçlarını kontrol etmek için dışarı çıktılar. Bu sırada, aynı yönde seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobil onlara çarparak yola savurmalarına neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle, 06 EVT 406 plakalı araç da takla atarak yol kenarındaki yakıt istasyonunun önünde durdu.

Olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, T.D. ve A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştır.