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Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kazada bir otomobil refüje çarptı, 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:32
Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazanın, Ankara Bulvarı'nda Ramazan A. yönetimindeki 23 DR 374 plakalı otomobilin refüje çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Araç, çarpmanın etkisiyle ağaçlara da çarptı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü Ramazan A. ile birlikte Mustafa Berat Ç, Hatice H. ve Enes Can E hızlı bir şekilde Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

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