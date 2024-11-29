Ankara'da Trafik Sorununa Çözüm: Sıkışıklık Ücretlendirmesi ve Mesai Saati Değişikliği Önerisi

Artan Trafik Yoğunluğu İçin Yeni Çözümler

Ankara'da son dönemde artan trafik yoğunluğu, hem sürücüler hem de toplu taşıma kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Vatandaşlar, şehir içindeki trafiğin azaltılması adına sefer sıklığının artırılmasını talep ederken, uzmanlar çeşitli önerilerde bulunuyor.

Trafik Verileri Alarm Veriyor

TÜİK'in 2024 Ekim Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Ankara'daki trafiğe kayıtlı araç sayısı son üç yılda 484 bin artarak 2 milyon 743 bin 498 seviyesine ulaştı. Uzmanlar, bu trafik artışının sebebinin depremler nedeniyle gerçekleşen göçler ve artan özel araç kullanımı olduğu görüşünde.

Uzmanlardan Çarpıcı Çözümler

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, özellikle şehir merkezine girişlerde uygulanması düşünülen sıkışıklık ücretlendirmesi fikrini gündeme getirdi. Yaman, 'Bu uygulama, özel araç kullanımını azaltacak alternatiflerin sunulmasıyla desteklenmelidir,' dedi.

Kızılay'ın Ulaşım Problemi

Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Ceren Gamze Yaşar ise Ankara'nın trafik sorunlarının kökeninin Kızılay merkezli ulaşım sisteminde yattığını ifade etti. Yaşar, 'Bütün ulaşım hatlarının Kızılay'dan geçmek zorunda olması, ulaşım sürelerini uzatıyor,' dedi.

Ulaşımda Yenilikçi Yaklaşımlar

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Alp Geyik, Avrupa ile Türkiye arasındaki araç sayısı farkına dikkat çekerek, 'Bu sorun yalnızca araç sayısına bağlı değil. Sağlıklı bir kentsel ulaşım sistemine ihtiyacımız var,' ifadelerini kullandı.

Yeni Düzenlemeler ve Projeler

ABB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Seçkin Aşıcı, Ulus Meydanı'nı trafiğe kapatma ve Atatürk Bulvarını yer altına alma gibi projelerin hayata geçeceğini belirtti. Ayrıca, toplu taşıma isteğini artırmak için yayaların kullandığı alanların genişletileceğinin de altını çizdi.

Vatandaşların Görüşleri

Ankara'da yaşayanlar, artan trafik ve yetersiz toplu taşıma nedeniyle sıkıntı çektiklerini ifade ettiler. Bazı özel araç sürücüleri, 'Toplu taşımanın yetersizliği araç kullanmaya zorladı,' derken, yaşlı bireyler de yoğunluktan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

Bu önerilerin hayata geçmesi, Ankara'nın trafik sorununu hafifletmeye ve toplu taşıma kullanımını artırmaya yardımcı olabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, son aylarda kent içi trafikte yaşanan yoğunluğun azaltılması için sefer sıklığının artırılmasını, sürücüler ise trafikte geçen süreyi kısaltacak çözümlerin bulunmasını talep ediyor. TÜİK'in 2024 Ekim Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Ankara'da son üç yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı 484 bin artarak 2 milyon 743 bin 498'e ulaştı. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alp Geyik, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ankara'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, son aylarda kent içi trafikte yaşanan yoğunluğun azaltılması için sefer sıklığının artırılmasını, sürücüler ise trafikte geçen süreyi kısaltacak çözümlerin bulunmasını talep ediyor. TÜİK'in 2024 Ekim Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Ankara'da son üç yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı 484 bin artarak 2 milyon 743 bin 498'e ulaştı. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alp Geyik, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.