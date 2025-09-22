Ankara'da Trafikte Darp: Çankaya'da 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çankaya Çetin Emeç Bulvarı'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü, A.E.Y. darbedildi; S.C.K. ve M.A.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:14
Çetin Emeç Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda taraflar arasında tartışma kavga ile sonuçlandı

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde dün iki araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında sürücülerden A.E.Y. darbedildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede darp olayına karışan kişilerin S.C.K. ve M.A.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler hakkında işlem başlatılarak gözaltına alındı.

