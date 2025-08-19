DOLAR
Ankara'da Trafikte Tartışma: Ali Memduh Bucak Tabancayla Vurdu, Tutuklandı

Ankara'da 10 Ağustos'ta yol verme tartışması sonucu bir kişiyi bacağından vuran Ali Memduh Bucak, önce ev hapsiyle serbest bırakıldı; itiraz sonrası 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:26
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos tarihinde başkentte trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Ali Memduh Bucak ile bir sürücü arasında kavga yaşandı. Arabasından inen Bucak, belinden çıkardığı silahla karşı tarafı bacağından vurdu.

Gözaltı ve İlk Karar

Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. Müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesi, Bucak hakkında "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

İtiraz ve Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine dosya değerlendirmeye alındı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin incelemesi sonucu Bucak, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

