Ankara'da Türkçenin Kültürel Serüveni Etkinliği Gerçekleşti

Ankara'da Türkçenin Kültürel Serüveni Etkinliği

Ankara'da gerçekleştirilen "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" başlıklı program, Türkçenin dünya tarihindeki önemi ve etkilerine ışık tuttu.

Konuşmacılar ve Katılımcılar

Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu özel programa tanınmış akademisyenlerden Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu gibi önemli isimler de iştirak etti. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy, katılımcıları selamlarken Türkçenin, tarihi boyunca oluşturduğu kültürel etkileşimleri vurguladı.

Türkçenin Tarihi ve Kültürel Önemi

YEE Başkanı Aliy, "Türkçe, imparatorluklar kurmuş, kültürleri birbirine tanıtarak dünya barışına hizmet etmiş bir milletin dilidir" dedi. Prof. Dr. Ortaylı ise Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini ve tarihsel gelişimini ele alarak, Oğuz Türkçesi'nin özellikle Anadolu ve Rumeli'deki yaygın kullanımına dikkat çekti.

Dilin Korunmasının Önemi

Ortaylı, Türkçenin geçmişi en eski dillerden biri olduğunu belirtti. "Türkçe, bilim ve felsefe dili olarak da önemli bir yere sahiptir" şeklinde konuşan Ortaylı, dilin zaman içindeki değişimlere açık olduğunu vurgulayarak korunmasının hayati önemine değindi.

Kapanış ve Hediye Takdimi

Etkinlik sonunda Bakan Yardımcısı Yazgı, Ortaylı'ya Türk kültürüne yaptığı katkılar için teşekkür etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu ise Ortaylı'ya hediye takdim etti. Etkinlik, 2. Meclis binası önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentteki Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi. Programa Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı.