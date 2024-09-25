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Ankara'da Türkiye'nin İlk Marimba Konseri

Guatemala'nın bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde ilk marimba konseri Ankara'da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:56
Ankara'da Türkiye'nin İlk Marimba Konseri

Ankara'da Tarihi Bir Etkinlik: Türkiye'nin İlk Marimba Konseri

Guatemala'nın Bağımsızlığının 203. yıldönümü dolayısıyla, Türkiye'deki ilk marimba konseri Ankara'da düzenlendi. Etkinlik, Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edildi ve Ankara Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleşti.

Önemli Konuklar Bir Araya Geldi

Konser, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Dışişleri Bakanlığı Güney Amerika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit ve pek çok davetlinin katılımıyla yapıldı. Ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer, etkinlikte sahne alarak dinleyicilere muhteşem performanslar sundu.

Büyükelçi Recinos'tan Anlamlı Mesajlar

Büyükelçi Recinos, konsere katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, Guatemala'nın Bağımsızlığının 203. yıl dönümü dolayısıyla duyduğu gururu ifade etti. Recinos, Türkiye'de ilk kez marimba ile seslendirilen Guatemala ve Türk melodilerine vurgu yaparak, sanatçı Tuncer'in performansının derin anlam taşıdığını belirtti.

Kültürel Bağların Vurgusu

Recinos, Türkiye ile Guatemala arasındaki mükemmel ilişkilere değinerek marimba'nın Guatemala kültüründeki yerini ön plana çıkardı. "Bugün buradaki melodiler, kimliğimizi yansıtırken sizleri Guatemala'nın zengin coğrafyasına götürecek," ifadelerini kullandı.

Teşekkürler ve İlişkilerin Önemi

Etkinliğe katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Guatemala Büyükelçiliği personeline teşekkür eden Recinos, iş birliğinin önemini vurguladı. Selen Evcit de yaptığı konuşmada, Türkiye ve Guatemala arasındaki ilişkilerin 150. yılını kutladıklarını belirterek, bunun önemine dikkat çekti.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu...

Guatemala'nın bağımsızlığının 203. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk marimba konseri başkentte düzenlendi. Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.

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