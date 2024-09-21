Ankara'da Uluslararası Genetik Uzmanları Zirvesi

Ankara'da Genetik Uzmanları Buluştu

Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen uluslararası eğitim programı, Ankara'da 10 farklı ülkeden gelen 45 bilim insanını bir araya getirdi. Bu iki günlük etkinlikte, genetik alanındaki en son gelişmeler ele alındı.

Farklı Ülkelerden Katılım

Azerbaycan, Pakistan, Irak, Mısır, Ürdün, Filistin, Kuzey Makedonya, İran, Gürcistan ve Umman'dan gelen uzmanlar, genetik bilimi, koruyucu sağlık hizmetleri ile tanı ve tedavi süreçleri üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Önemli Açıklamalar

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, programın amacını 10 ülkeden 45 bilim insanını bir araya getirmek olarak açıkladı. Ceylaner, genetik biliminin onkoloji ve nadir hastalıkların tedavisindeki önemine dikkat çekerek, genetik testlerin bireyselleştirilmiş tıbbın kapılarını açtığını belirtti.

Ülkeler Arası İşbirliği

Ceylaner, "Ülkeler arası işbirliği nadir hastalıklarla mücadelede çok önemlidir. Genetik temelli hastalıkların görülme sıklığı belirlenirse, bu hastalıklara özgü ilaçların gelişimi mümkün olabilir," dedi.

Türkiye'nin Sağlık Turizmi Potansiyeli

Doç. Dr. Gülay Ceylaner, genetik bilimi alanındaki tecrübelerini paylaşmanın yanı sıra Türkiye'nin sağlık turizmindeki potansiyelini artırmak istediklerini ifade etti. "Sanayi Bakanlığı tarafından sertifikalı AR-GE merkezi olarak, genetik testlerin tamamını kendi laboratuvarlarımızda yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Hedeflerinin Türkiye'de sağlık turizmini güçlendirmek ve daha fazla hastaya şifa sunmak olduğunu vurguladı.