Ankara'da Üniversite Öğrencilerinin Kadın Cinayetleri Protestosu

Ankara'da Kadın Cinayetlerine Karşı Protesto

Başkent Ankara'da "Yüksek Türk Gençliği" isimli platforma üye üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Ulus Meydanı'nda Basın Açıklaması

Öğrenciler, Ulus Meydanı’nda düzenledikleri etkinlikte, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde, platformun sözcüsü Bekir Saka, toplumda kadına ve çocuğa yönelik şiddetin ciddi bir sorun olduğunu vurguladı. Saka'nın Açıklamaları

Saka, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Kadına ve çocuğa yapılacak olan her türlü şiddet, Türk gençliği için milli bir sorundur. Tarihte kadına değer vermeyen toplumlar, zaman içersinde yok olmuştur. Kadın ve çocuk, toplumsal yapının temel taşlarıdır. Geleceğimiz için onları korumak, milletimizin sorumluluğudur. Kültürümüzde kadın her zaman erkeğe denk olmuştur ve bu anlayış devam edecektir. Kadınları obje olarak gören toplumların sonu, kaçınılmaz olarak hüsran olmuştur."

Eylemin Sonuçları

Etkinliğin ardından katılımcılar, kadın cinayetlerini kınayan sloganlarla olaysız bir şekilde dağıldı.

Ankara'da "Yüksek Türk Gençliği" platformuna üye üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerini protesto etti.

Ankara'da "Yüksek Türk Gençliği" platformuna üye üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerini protesto etti.