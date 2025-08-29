DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,01 0,28%
ALTIN
4.507,88 -0,01%
BITCOIN
4.524.326,49 1,76%

Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor

UYAP üzerinden FETÖ dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile 16 sanığın yargılaması Ankara'da devam etti; ara karar açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:16
Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor

Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile aralarında tutuklu ve tutuksuz sanıkların bulunduğu toplam 16 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra söz verilen cumhuriyet savcısı, Ahmet Yılmaz ve Reşat Yıldırım'ın tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrollerin sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Reşat Yıldırım söz alarak yıllardır Ankara'da avukatlık yaptığını, bu soruşturmadan mağdur olan müvekkillerinin bulunduğunu ve kaçma şüphesinin olmadığını belirterek tahliye talep etti. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları reddederek beraat istediler.

Taraf avukatları ise müvekkillerinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti.

Ara karar olarak mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına; Reşat Yıldırım'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

İddianamedeki İddialar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın, FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol un talebiyle bazı soruşturma dosyalarında para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı öne sürülüyor.

İddianamede, Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği ve dosyaların içini boşalttığı; bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalıştığı, şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu eylemler nedeniyle 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılmaları istendiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
3
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
4
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
5
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
6
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu
7
EKK: Türkiye Yüzyılı ile Ekonomide Kalıcılık ve Yatırım Ortamı İyileştirmesi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı