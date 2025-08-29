Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile aralarında tutuklu ve tutuksuz sanıkların bulunduğu toplam 16 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra söz verilen cumhuriyet savcısı, Ahmet Yılmaz ve Reşat Yıldırım'ın tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrollerin sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Reşat Yıldırım söz alarak yıllardır Ankara'da avukatlık yaptığını, bu soruşturmadan mağdur olan müvekkillerinin bulunduğunu ve kaçma şüphesinin olmadığını belirterek tahliye talep etti. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları reddederek beraat istediler.

Taraf avukatları ise müvekkillerinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti.

Ara karar olarak mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına; Reşat Yıldırım'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

İddianamedeki İddialar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın, FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol un talebiyle bazı soruşturma dosyalarında para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı öne sürülüyor.

İddianamede, Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği ve dosyaların içini boşalttığı; bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalıştığı, şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu eylemler nedeniyle 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılmaları istendiği kaydedildi.