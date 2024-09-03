Ankara'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Ankara'daki Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu imalatı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Teknik takipler sonucunda belli bir adresin uyuşturucu madde üretimi için kullanıldığı belirlendi.

Yakalanan Malzemeler

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Bunlar arasında:

57 kök kenevir bitkisi

54 Hint kenevir fidesi

11 aydınlatma sistemi

1 PH ölçer

2 zaman ayarlı priz

Termometre

2 bitki vitamini

2 bitki sulama hortumu

2 çoğaltıcı ara kablosu

Havalandırma motoru

Şüpheliye Yönelik Yasal İşlemler

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Yenimahalle ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Aramalarda ⁠57 kök kenevir bitkisi, ⁠54 Hint kenevir fidesi, 11 aydınlatma sistemi, ⁠1 PH ölçer, 2 zaman ayarlı priz, termometre, ⁠2 bitki vitamini, 2 bitki sulamada kullanılan hortum, ⁠2 çoğaltıcı ara kablosu, havalandırma motoru ele geçirildi.