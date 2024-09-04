Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin Hap Ele Geçirildi

Ankara Mamak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu kapsamında 19 bin 432 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Elde edilen bilgiye göre, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını hedef alarak ilgili bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Baskın esnasında bir şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan detaylı aramalarda şunlar bulundu:

19,432 adet uyuşturucu hap

9 fişek esrar

1 ruhsatsız tabanca

1 hassas terazi

34,470 Türk Lirası

250 Euro

30 gram altın

Operasyon Detayları

Ayrıca, operasyona konu olan binanın giriş ve çıkışlarını kontrol eden bir güvenlik kamerasının da bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yasal Süreç Başladı

Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, şu an cezaevinde bulunuyor.