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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi tutuklandı ve 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:11
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen başarılı bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda üç kişi tutuklandı.

Soruşturma Detayları

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde harekete geçti. Ekipler, Kayı Kavşağı'nda durdurdukları bir araçta kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine, araçtaki A.A. gözaltına alındı. Ayrıca, A.A'nın bağlantılı olduğu belirlenen T.M. ve S.H.'nin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalar sonucu toplam 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde daha bulundu.

Tutuklamalar ve Süreç

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak, emniyetteki işlemlerinin ardından A.A, T.M. ve S.H. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, yapılan başvurular neticesinde üç zanlının da tutuklanmasına karar verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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