Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Başkent Ankara'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 40 kilogram esrar madde ile 183 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temini ve satışıyla mücadele kapsamında çalışmalarını devam ettirmektedir.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyon sonrasında, olayla bağlantılı olarak D.T. ve R.A. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar arasında R.A. tutuklanırken, diğer şüpheli D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, bu tür operasyonların uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.