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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Tır Şoförü Tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen tır şoförü F.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:15
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Tır Şoförü Tutuklandı

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde taşıyan bir tırın şoförü tutuklandı. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli F.K.'nin İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşıdığı bilgilerine ulaşıldı.

Uygulama Noktasında Yakalandı

Başsavcılığın talimatıyla, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramankazan Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'ndeki uygulama noktasında tırı durdurdu. Ekipler, tırda gerçekleştirdiği aramada paketler halinde 2 kilo 800 gram kokain, 1 kilogram reçine esrar maddesi ve 56 paketten oluşan 1 kilogram esrar içeren kurabiye ele geçirdi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 860 avro nakit paraya da confiscate edildi.

Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, konuyla ilgili soruşturmanın da derinleştirileceği bildirildi.

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