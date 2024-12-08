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Ankara'da 'Wadaiko Sai' Japon Davul Grubu Gösterisi

Başkentteki 'Wadaiko Sai' gösterisi, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı kutlamaları kapsamında yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:12
Ankara'da 'Wadaiko Sai' Japon Davul Grubu Gösterisi

Ankara'da 'Wadaiko Sai' Japon Davul Grubu Gösterisi

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Japon davul grubu 'Wadaiko Sai' etkileyici bir gösteri sundu. Etkinlik, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'dan Önemli Açıklamalar

Gösteriye, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ve çok sayıda izleyici katıldı. Büyükelçi Katsumata, etkinlikte yaptığı konuşmada, "2024'te yapılacak olan kültürel etkinliklerle, Japonya ve Türkiye'nin birbirini daha iyi tanımasını amaçlıyoruz." dedi.

200'den Fazla Kültürel Etkinlik Düzenlendi

Katsumata, Türkiye'de Türk ve Japon yetkililer tarafından düzenlenen etkinliklerin sayısının 200'ü geçtiğini belirterek, Japonya Veliaht Prensi ile Prensesi'nin Türkiye ziyaretinin bu ilişkiler üzerindeki simgesel önemine dikkat çekti.

2024 Yılı'na Dair Temenniler

Japon Büyükelçi, "2024 yılı, birbirimize duyduğumuz sevgi duygularını tazelemek için önemli bir yıl. Bu dostluğu genç nesillere aktarma arzusundayız." ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.

Wadaiko Sai Grubu Hakkında

Tokyo Üniversitesi'nde kurulan ve yalnızca erkeklerden oluşan 'Wadaiko Sai' grubu, uluslararası platformda büyük performanslar sergileyerek, 35 ülkede yaklaşık 2 bin gösteri gerçekleştirmiştir. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen birçok kültürel etkinlikte sahne alan bu grup, geleneksel Japon davul ritimleri ile izleyicileri büyüledi.

Ankara'da Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Türk Japon Vakfı...

Ankara'da Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde, Japon davul grubu "Wadaiko Sai"nin gösterisi seyircilerle buluştu.

Ankara'da Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Türk Japon Vakfı...

Ankara'da Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde, Japon davul grubu "Wadaiko Sai"nin gösterisi seyircilerle buluştu.

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