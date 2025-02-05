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Ankara'da Yangın: 3 Katlı İş Yeri Kontrol Altına Alındı

Ankara Altındağ'da 3 katlı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:23
Ankara'da Yangın: 3 Katlı İş Yeri Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Altındağ İlçesinde Yangın Paniği

Başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde, ahşap malzeme üretimi yapan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Siteköy Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı iş yerinde gerçekleşen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının Büyümesi ve Müdahale

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, binanın diğer katlarına da sıçradı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra etkin bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın sonrasında itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yangın sonucunda iş yerinde considerable hasar meydana gelirken, olayın detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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