Ankara'da Yangın Faciası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki Ülker Güleryüz hayatını kaybetti. Olay, Gültepe Mahallesi 745. Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak ne yazık ki sağlık ekipleri Güleryüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın gerekçesini araştırmaya devam ediyor. Bu trajik olay, mahallede büyük bir üzüntü yarattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.