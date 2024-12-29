DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.341.797,45 -0,08%

Ankara'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:07
Ankara'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Ankara'da Yangın!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Yangının söndürülmesi için gerekli önlemler alınmakta ve durum kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere, Esma Esed'in Ülkeye Girişine İzin Vermeyecek
2
Samsun'da Organ Bağışı: 5 Hayata Umut Oldu
3
Ankara'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
4
Tokat'ta 29,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
5
MSB'den 2024 Faaliyetleri Hakkında Açıklama: Askeri Anlaşmalar ve NATO İşbirlikleri
6
Kahramanmaraş'ta Depremde Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor
7
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak