Ankara'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Ankara'da Yangın!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Yangının söndürülmesi için gerekli önlemler alınmakta ve durum kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.