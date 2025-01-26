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Ankara'da Yarın Trafik Düzeni Değişiyor: Bazı Yollar Kapatılacak

Yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:50
Ankara'da Yarın Trafik Düzeni Değişiyor: Bazı Yollar Kapatılacak

Ankara'da Yarın Yolu Kapatacak Önemli Etkinlik

Ankara'da yarın gerçekleşecek olan etkinlik dolayısıyla trafik düzenlemeleri yapılacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program sebebiyle bazı yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Kapalı Olacak Yollar

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün saat 23:00'dan itibaren bazı yollar yarın 10:00 itibariyle başlayacak programın sona ermesine kadar kapalı kalacak.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na giden yan varyant ve Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan üst geçit hariç tüm yan varyantlar da kapalı olacak.

İhtiyaç duyulması halinde, Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölüm ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan kısımlar da çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Yarın gerçekleştirilecek olan bu etkinlik için sürücülerin alternatif yollar tercih etmesi önemle tavsiye edilir.

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