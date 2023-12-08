Ankara'da yaşanan köpek dehşetine dair soruşturma başlatıldı!

Ankara Keçiören ilçesine bağlı Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir ilkokul öğrencisi sokak köpeğinin saldırısına uğradığı haberi gündeme düşmüştü. İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan T.Y isimli çocuk okula gitmek için evinden çıktığı sırada köpek saldırısına uğradı. Bakan Yerlikaya olaya dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında, olayın ardından çocuğun ağır yaralanması üzerine Mülkiye Müfettişlerince incelenmesine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.