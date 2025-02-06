Ankara'da Yeni 'Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi' Açıldı

Ankara'da 'Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi' Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet öncesi hazırlık ve sonrasında müdahalenin daha etkin hale getirilmesi için önemli bir adım attı. Esenboğa Havalimanı'nın yanında inşa edilen 'Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi', geniş depolama alanları, eğitim sınıfları ve lojistik imkanlar ile Türkiye'deki afet yönetimine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

ABB'den yapılan resmi açıklamada, bu yeni merkezin, afetlerden etkilenen vatandaşlara bulundukları bölgelerde anında destek sunacağını belirtildi. Afet esnası ve sonrasında kullanılacak çadır, konteyner, mobil tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi malzemelerin merkezde hazır tutulacağı ifade edildi. Ayrıca, merkezin kamu personelinin yanı sıra öğrencilere yönelik eğitimlerle afetlere hızlı ve etkili müdahale için bir ana üs görevi üstleneceği vurgulandı.

Mobil Destek Birimleri Hazır

Merkezde, 30 bin kişilik yemek çıkarabilen mobil mutfaklar, 20 bin kişilik çorba dağıtım tırları, mobil fırın ve mobil manav gibi çeşitli destek birimleri bulunuyor. Bu sayede afet bölgelerinde hızlı bir şekilde yardım ulaştırılması amaçlanıyor.

ABB Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, merkezde belediyenin ekipmanlarının yanı sıra eğitim ve farkındalık çalışmalarını bir araya getirdiklerini ifade ederek, şu şekilde konuştu: "Amacımız burayı bir afet kampüsüne dönüştürerek, tüm arama kurtarma dernekleri, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'leri bir çatı altında toplayarak ortak eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapmak."

Erel, ABB olarak olası afet durumlarına hazırlıklı olduklarını da sözlerine ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahalenin daha da etkin hale getirilmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı'nın yanında "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi" kurdu. Afet esnası ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi gereçler ile 30 bin kişilik yemek çıkarabilen mobil mutfakların, 20 bin kişilik çorba dağıtım tırlarının, mobil fırın ve mobil manavın merkezde hazır tutulduğu bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahalenin daha da etkin hale getirilmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı'nın yanında "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi" kurdu. Afet esnası ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi gereçler ile 30 bin kişilik yemek çıkarabilen mobil mutfakların, 20 bin kişilik çorba dağıtım tırlarının, mobil fırın ve mobil manavın merkezde hazır tutulduğu bildirildi.