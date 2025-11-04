Ankara'da Yenilenen Kızılay Tabelası Yeniden Kirletildi

Ankara'da yeniden yerine monte edilen Kızılay tabelası kısa sürede sticker ve yazılarla kirletildi; ziyaretçiler sosyal medyada fotoğraf çekti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 22:10
John Fitzgerald Kennedy Caddesi'nde sosyal medya akımı sürüyor

John Fitzgerald Kennedy Caddesi'nde bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek götürülen Kızılay tabelası, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden yerine monte edildi.

Ancak kısa sürede tabelanın yüzeyine çeşitli stickerlar yapıştırıldığı ve yazılar yazıldığı görüldü. Gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de akıma katılarak poz verdiği izlendi.

Öte yandan ailesiyle birlikte Denizli'den Ankara’ya gelen bir genç de sosyal medya akımına katılarak, Kızılay tabelasına asılıp fotoğraf çektirdi. Ailesi ile Ankara’ya gezmeye gelen Nilo Mehra isimli genç, "Hazır buraya gelmişken tabelayı da görmek istedim. Çünkü şu sıralar sosyal medyada bayağı bir popüler oldu. Amacım video çekmekti ama pek yetişemedim, ben de tabela ile fotoğraf çektirdim. Gördüğüm kadarıyla yeni tabela değil, tekrardan yerine monte etmişler" dedi.

