Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Ankara Valisi Şahin, Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemlerini Açıkladı
Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte yılbaşı kutlamalarına yönelik alınacak güvenlik tedbirlerini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Şahin, "Emniyet ve jandarma personelimiz ciddi güvenlik tedbirleri aldı. Bu kapsamda jandarma, 1789 personel, 302 araçla, Emniyet Müdürlüğümüz ise 18 bin 735 personelle 403 noktada görevlerinin başında olacaklar." dedi.
Lordların Güvenliği Ön Planda
Şahin, Yılbaşı akşamında Ankaralıların huzur ve güven içinde bir kutlama yapmalarını sağlamak amacıyla ciddi önlemler alındığını belirtti. Bu kapsamda itfaiye, hastane, ambulans ve teknik arıza hizmetleri personelinin de vatandaşların ihtiyaçlarına göre görev alacağını aktardı.
Kritik Noktalarda Sıkı Denetim
Ankara'nın çeşitli yerlerinde, özellikle AŞTİ, tren garı, YHT, Esenboğa Havalimanı ve eğlence merkezleri gibi kalabalık alanlarda sıkı denetimler yapılacağını ifade eden Şahin, tüm Ankaralıların yeni yılını kutlayarak 2025'in mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni etti.
Trafiğe Kapatılacak Yollar
Ayrıca özellikle akşam saatlerinde, 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapanacak yollar ise şöyle sıralandı:
- Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü
- Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü
- GMK Bulvarı'nın tamamı (ihtiyaç duyulursa)
- Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü
- Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü
- Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü
- Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü
- Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü
- Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü
- Filistin Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Selanik Caddesi, Yüksel Caddesi, Olgunlar Caddesi, Kumrular Caddesi, İnkılap Sokak, Karanfil 1. ve 2. Sokaklar, Konur 1. ve 2. Sokaklar (çift yönlü olarak)
Yılbaşı akşamında Ankaralıların güvenliği için alınan bu tedbirler, şehrin huzurunu sağlamayı amaçlıyor.
Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.