Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Ankara Valisi Şahin, Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemlerini Açıkladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte yılbaşı kutlamalarına yönelik alınacak güvenlik tedbirlerini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Şahin, "Emniyet ve jandarma personelimiz ciddi güvenlik tedbirleri aldı. Bu kapsamda jandarma, 1789 personel, 302 araçla, Emniyet Müdürlüğümüz ise 18 bin 735 personelle 403 noktada görevlerinin başında olacaklar." dedi.

Lordların Güvenliği Ön Planda

Şahin, Yılbaşı akşamında Ankaralıların huzur ve güven içinde bir kutlama yapmalarını sağlamak amacıyla ciddi önlemler alındığını belirtti. Bu kapsamda itfaiye, hastane, ambulans ve teknik arıza hizmetleri personelinin de vatandaşların ihtiyaçlarına göre görev alacağını aktardı.

Kritik Noktalarda Sıkı Denetim

Ankara'nın çeşitli yerlerinde, özellikle AŞTİ, tren garı, YHT, Esenboğa Havalimanı ve eğlence merkezleri gibi kalabalık alanlarda sıkı denetimler yapılacağını ifade eden Şahin, tüm Ankaralıların yeni yılını kutlayarak 2025'in mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni etti.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Ayrıca özellikle akşam saatlerinde, 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapanacak yollar ise şöyle sıralandı:

Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü

Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü

GMK Bulvarı'nın tamamı (ihtiyaç duyulursa)

Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü

Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü

Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü

Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü

Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü

Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü

Filistin Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Selanik Caddesi, Yüksel Caddesi, Olgunlar Caddesi, Kumrular Caddesi, İnkılap Sokak, Karanfil 1. ve 2. Sokaklar, Konur 1. ve 2. Sokaklar (çift yönlü olarak)

Yılbaşı akşamında Ankaralıların güvenliği için alınan bu tedbirler, şehrin huzurunu sağlamayı amaçlıyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.