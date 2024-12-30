Ankara'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Trafik Düzeni

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı kutlamaları kapsamında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'dan itibaren Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı tamamen trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasındaki bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasındaki kısmı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasındaki bölümü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasındaki bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasındaki kısmı ve Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasındaki bölümü de trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca, diğer bölgelere yönelik olarak ihtiyaç halinde Filistin Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Selanik Caddesi, Yüksel Caddesi, Olgunlar Caddesi, Kumrular Caddesi, İnkılap Sokak, Karanfil 1 ve 2 Sokak ile Konur 1 ve 2 Sokakların da trafikten men edilmesi söz konusu olabilir.