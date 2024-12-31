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Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri İçin 18 Bin 735 Emniyet Personeli Görevde

Ankara'da yılbaşı tedbirleri, 18 bin 735 emniyet personeli ve 403 noktada denetimle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:14
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri İçin 18 Bin 735 Emniyet Personeli Görevde

Ankara'nın Yılbaşı Denetimleri KGYS Merkezinden Takip Ediliyor

Başkent Ankara'da yılbaşı için güvenlik önlemleri, 18 bin 735 emniyet personeli ve 403 uygulama noktası ile sabaha kadar sürecek şekilde planlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden yapılan denetimlerle yılbaşı gecesinin sorunsuz geçmesini hedefliyor. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, düzenlediği basın toplantısında alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Tandoğan: "Tedbirlerimizi En Üst Düzeyde Aldık"

Tandoğan, "Tedbir aldığımız yerler, vatandaşlarımızın kutlama yapacağı alanlar. Konsere alanları, yüksek hızlı tren garı, AŞTİ ve havalimanı gibi yerlerin tamamında en üst düzeyde tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz" diye konuştu.

Ayrıca özel güvenlik çalıştırılması gereken noktalarda gerekli denetimlerin yapıldığını vurguladı. Tandoğan, asayiş suçlarının önlenmesi için sahadaki ekiplerin etkin bir şekilde çalıştığını ve herkesin yeni yılının huzurla geçmesini diledi.

112 Acil Çağrı Merkezi Hazır

Başkentte bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi, yılbaşı gecesi için olağanüstü durumlara karşı hazırlıklarını tamamladı. Merkezde 110 personel görev yaparak gelen çağrıları takip ediyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Rukiye Dağaşan, vatandaşların taleplerini titizlikle değerlendirdiklerini belirterek, İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça dillerinde de hizmet verdiklerini ifade etti. Ayrıca işitme engelli vatandaşlar için işaret dili kullanımının sağlandığını ekledi.

Dağaşan, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden...

Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden takip ediliyor. Başkentte emniyetin yılbaşı denetimleri, 18 bin 735 personelle, 403 uygulama noktasında sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden...

Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden takip ediliyor. Başkentte emniyetin yılbaşı denetimleri, 18 bin 735 personelle, 403 uygulama noktasında sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

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