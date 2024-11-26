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Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Ankara'da iki gündür süren kar yağışı, gece boyunca etkili oldu ve yüksek kesimlerde yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 04:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 04:45
Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Ankara'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Ankara'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürerek yüksek kesimlerde yoğunlaştı.

Beyaz Örtü Şehri Sardı

Başkentteki park, cadde, sokak ve çatılar, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bu durum, Ankara'nın kış manzarasını gözler önüne serdi.

Belediye ve Polis Ekipleri Görev Başında

Belediye ve polis ekipleri, akşam saatlerinden itibaren tuzlama ve yol kontrol çalışmaları yaparak vatandaşların güvenliğini sağlamak için özverili bir çaba gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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