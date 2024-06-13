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Ankara'da yol çöktü! Melih Gökçek Bulvarı'nda göçük meydana geldi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nda meydana gelen göçük nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, onarım çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 17:10
Ankara'da yol çöktü! Melih Gökçek Bulvarı'nda göçük meydana geldi

Ankara Yenimahalle'de yol çöktü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Melih Gökçek Bulvarı'nda sabah saatlerinde yaşanan göçük, bölge halkını endişelendirdi. Yolun bir bölümünün çökmesi üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerekli önlemleri alarak onarım çalışmalarına başladı.

Kanalizasyon Suları Göçüğe Neden Oldu

Göçüğün, kanalizasyon sularının asfaltın altında birikmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Yenimahalle esnafı ve sakinleri, benzer olayların geçmişte de yaşandığını belirterek, yetkililerin kalıcı çözümler üretmesini talep etti.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çöken yola şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı ve yolun araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Onarım çalışmaları hızla başlatıldı ve ekipler, yolu en kısa sürede tekrar kullanıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

Esnaf Uyardı: "Bundan Sonra da Olacaktır"

Yenimahalle esnafından Murat Akçeşme, 2013 yılında benzer bir olayın yaşandığını ve o dönemde bir vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Akçeşme, bölgedeki dere yatağının bu tür çökmelere neden olduğunu belirterek, "Bundan sonra da olacaktır. Bunun önlemini alınmalı. Allah'tan şansımıza bir kaza olmadı. Yol çöktü ve yukarıya doğru su çıktı. Yakınında bir araç vardı, arkadaş hemen durdu. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

-Ankara'nın alt yapısında yaşanan sorunlar, zaman zaman bu tür olumsuz olaylara neden olabiliyor. Geçmişte yaşanan benzer olaylar, altyapı çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür olayların önüne geçmek için kapsamlı bir inceleme ve onarım süreci başlatacaklarını açıkladı.

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