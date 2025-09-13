Ankara'da yollar trafiğe kapatılıyor: Anadolu Meydanı'ndaki etkinlik nedeniyle

Ankara Emniyeti: Anadolu Meydanı'ndaki yarınki etkinlik nedeniyle bazı yollar bugün 22.00'den ve yarın 10.00'dan itibaren etkinlik sonuna kadar kapatılacak; Ankaray 13.00'te kapanacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:36
Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların kapanacağı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurusuna göre, Anadolu Meydanı'nda yarın 17.00'de düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı düzenlemeler uygulanacak.

Bugün saat 22.00'den itibaren Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasından kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamında araç geçişine izin verilmeyecek.

Kapatılacak yollar

Yarın saat 10.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar.

Anadolu Meydanı Ankaray durağı ise yarın 13.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.

